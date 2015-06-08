Смотри, как бесплатно скачать роботов
Логодоходность или приращение логарифмов цен - индикатор для MetaTrader 4
Опубликован:
Обновлен:
Этот индикатор может быть полезен арбитражерам. Формула по которой считается индикатор:
ln(C/O) = ln(C) - ln(O)
где C — это Close, а O — Open.
Более подробно о логодоходности вы можете прочитать в статье "Рыночные инварианты, или Зачем трейдеру логарифмы":
