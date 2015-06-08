CodeBaseРазделы
Логодоходность или приращение логарифмов цен - индикатор для MetaTrader 4

Этот индикатор может быть полезен арбитражерам. Формула по которой считается индикатор:

ln(C/O) = ln(C) - ln(O)

где C — это Close, а O — Open.

Более подробно о логодоходности вы можете прочитать в статье "Рыночные инварианты, или Зачем трейдеру логарифмы":

