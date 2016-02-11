無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Visual_spread - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 689
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータは、現在スプレッドを表示するためにチャート上にビッド価格から2つのラインを記入します。上のラインはオファー価格（ASK）を示し、下のラインはスプレッドレベルを示します。この2つのラインは、損益分岐点とならないように始値が達成すべき値を表します。売り注文の場合、この値が下のラインに表示されます。買い取引の場合、この値が上のラインに表示されます。
また、左上角にスプレッドの数値が表示されています。スプレッドの数値は、払いすぎないために最高の時間を決定します。
ボラティリティの高い時間帯にうまく機能します。その場合、ブローカーがスプレッドを非常に拡大するので、普通トレーダーは利益を得る事はできません。このインディケータは、不利な時間帯で取引の実行から守るはずです。ただ、スプレッドの数値で平均スプレッドを定義し、現在スプレッドが平均スプレッドを超える場合取引はちょっとやめたほうがいいです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12973
