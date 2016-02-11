無料でロボットをダウンロードする方法を見る
複数通貨ペアに対応したグリッドタイプのシステムGRID 6 SYMBOLS - MetaTrader 4のためのエキスパート
エキスパートアドバイザは、複数通貨ペアの指値注文のグリッドを設定します。通貨ペアは6つまで設定できます。
次に、EAは注文の総利益を分析し、指定された目標利益を達成する場合は全てのポジションを一括で決済します。
extern string Symbol1 = "EURUSD"; extern string Symbol2 = "GBPUSD"; extern string Symbol3 = "EURJPY"; extern string Symbol4 = ""; extern string Symbol5 = ""; extern string Symbol6 = ""; //--- extern int sleep = 300; // 決済の後の遅延（秒） extern int Step = 100; // ステップ //--- 注文の利益がNoLoss + MinProfitNL（ポイント）に達すると、仮想ストップロスは最少利益のMinProfitNLをプラスマイナスした注文の始値に移動します。 extern int NoLoss=150; // 損益分岐 (SLから価格の距離) extern int MinProfitNL=20; // 損益分岐の利益の最小値 //--- 価格の移動または損切りの執行とともに、同じ方向に指定された数の指値注文が出される extern int Orders=3; // 指値注文の数 extern double Lot = 0.01; extern double Profit = 0.5; // 指定された通貨ペアでクローズで利益を確認する extern int Magic = 123;
ストラテジーテスターで1つの通貨ペアだけで機能するので、バックテストの結果を真に受けない方がいいと思いますが、EAの基本原則を分かるようにやってみることをおすすめします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12971
