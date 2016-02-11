エキスパートアドバイザは、複数通貨ペアの指値注文のグリッドを設定します。通貨ペアは6つまで設定できます。

次に、EAは注文の総利益を分析し、指定された目標利益を達成する場合は全てのポジションを一括で決済します。

extern string Symbol1 = "EURUSD" ; extern string Symbol2 = "GBPUSD" ; extern string Symbol3 = "EURJPY" ; extern string Symbol4 = "" ; extern string Symbol5 = "" ; extern string Symbol6 = "" ; extern int sleep = 300 ; extern int Step = 100 ; extern int NoLoss= 150 ; extern int MinProfitNL= 20 ; extern int Orders= 3 ; extern double Lot = 0.01 ; extern double Profit = 0.5 ; extern int Magic = 123 ;

ストラテジーテスターで1つの通貨ペアだけで機能するので、バックテストの結果を真に受けない方がいいと思いますが、EAの基本原則を分かるようにやってみることをおすすめします。