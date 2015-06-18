Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Slope Direction Line - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12454
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Трендовый индикатор, используемый советником Hammering из раздела Маркет.
Входные параметры:
- period = 32 — Период индикатора для последующих вычислений скользящей средней.
- FilterNumber = 2 — Применяемый размер фильтра.
- ma_method = 3 — Метод усреднения. Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average): 0 — SMA (простое скользящее среднее), 1 — EMA (экспоненциальное скользящее среднее), 2 — SMMA (сглаженное скользящее среднее). 3 — LWMA (линейно-взвешенное скользящее среднее).
- applied_price = 0 — Используемая цена. Может быть любой из ценовых констант: 0 — CLOSE (цена закрытия), 1 — OPEN (цена открытия), 2 — HIGH (максимальная цена), 3 — LOW (минимальная цена), 4 — MEDIAN (средняя цена, (high+low)/2), 5 — TYPICAL (типичная цена, (high+low+close)/3), 6 — WEIGHTED (взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4).
Equity Monitor
Индикатор позволяет мониторить графики средств, баланса, задействованной и свободной маржи, оценивать доходность, просадку, profit factor, recovery factor.HAN
Советник Heiken Ashi Naive основан на системе свечевых графиков Heiken Ashi и использует одноименный стандартный индикатор.
Super Trend
Индикатор Super Trend не только определяет направление тренда, но и помогает обнаружить волны Эллиота.Regression Сhannel
Канальный индикатор, строит канал линейной регрессии.