Индикаторы

Slope Direction Line - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
12454
(34)
Трендовый индикатор, используемый советником Hammering из раздела Маркет.

Входные параметры:

  • period = 32 — Период индикатора для последующих вычислений скользящей средней.
  • FilterNumber = 2 — Применяемый размер фильтра.
  • ma_method = 3 — Метод усреднения. Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average): 0 — SMA (простое скользящее среднее), 1 — EMA (экспоненциальное скользящее среднее), 2 — SMMA (сглаженное скользящее среднее). 3 — LWMA (линейно-взвешенное скользящее среднее).
  • applied_price = 0 — Используемая цена. Может быть любой из ценовых констант: 0 — CLOSE (цена закрытия), 1 — OPEN (цена открытия), 2 — HIGH (максимальная цена), 3 — LOW (минимальная цена), 4 — MEDIAN (средняя цена, (high+low)/2), 5 — TYPICAL (типичная цена, (high+low+close)/3), 6 — WEIGHTED (взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4).

