全ての時間軸のトレンドインジケータ - MetaTrader 4のためのインディケータ
このインジケータは、各通貨ペアにつき、全時間軸で現在のトレンドの状態を把握させます。
トレンドの確認の基本原則は、各全時間軸につき始値に対して終値がどうなるか調べることです。
終値と始値の差は3ポイント（4桁）以下である場合、フラットとなります。4-5桁の引用符で正確に動作します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12955
