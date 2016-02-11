このインジケータは、各通貨ペアにつき、全時間軸で現在のトレンドの状態を把握させます。

トレンドの確認の基本原則は、各全時間軸につき始値に対して終値がどうなるか調べることです。

終値と始値の差は3ポイント（4桁）以下である場合、フラットとなります。4-5桁の引用符で正確に動作します。