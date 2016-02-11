無料でロボットをダウンロードする方法を見る
InfoIndi_NEW - MetaTrader 4のためのインディケータ
この簡単な情報インジケータは、以下の情報を表示できます：
- 通貨ペアの現在スプレッド（その上、スプレッドの最大値、最小値、平均値を算出する）
- 最新バーが確定するまでの残り時間
- 口座のユーザ名
- 口座の種類：リアル口座かデモ口座
- レベレッジ
- その他
表示色をお好みで設定できます。また、お好みの場所に時計を設定できます。
変動スプレッドが不正確に表示されるので、ストラテジーテスターの為に使用不可能です（例えば、CSV2FXTをつかって生成されたFXTファイルを使う場合など）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12952
