この簡単な情報インジケータは、以下の情報を表示できます：

通貨ペアの現在スプレッド（その上、スプレッドの最大値、最小値、平均値を算出する）

最新バーが確定するまでの残り時間

口座のユーザ名

口座の種類：リアル口座かデモ口座

レベレッジ

その他

表示色をお好みで設定できます。また、お好みの場所に時計を設定できます。

変動スプレッドが不正確に表示されるので、ストラテジーテスターの為に使用不可能です（例えば、CSV2FXTをつかって生成されたFXTファイルを使う場合など）。



