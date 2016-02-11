コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

InfoIndi_NEW - MetaTrader 4のためのインディケータ

この簡単な情報インジケータは、以下の情報を表示できます：

  • 通貨ペアの現在スプレッド（その上、スプレッドの最大値、最小値、平均値を算出する）
  • 最新バーが確定するまでの残り時間
  • 口座のユーザ名
  • 口座の種類：リアル口座かデモ口座
  • レベレッジ
  • その他

表示色をお好みで設定できます。また、お好みの場所に時計を設定できます。

変動スプレッドが不正確に表示されるので、ストラテジーテスターの為に使用不可能です（例えば、CSV2FXTをつかって生成されたFXTファイルを使う場合など）。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12952

