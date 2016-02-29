Live Lines MT4

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
インディケータLive Linesは、1分足のデータによって計算されたより長い時間軸の価格をサブウィンドウに表示します。
インディケータの値は、同時化された過去から将来までの1分足の終値を表します。1分足の番号は、iにPeriodを掛けたものです。ここで、i=0、1、2、..、..．Periodは、より長い時間軸のPeriod()関数の値に対する現在チャートのPeriod()関数の割合を意味します。データが1分間に1回再計算されます。
