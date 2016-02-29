無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Trend Your Friend - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1147
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このEAは、起動された後で、新しいバーが作成されるタイミングで、現在値からGridStepの距離で買い逆指値注文と売り逆指値注文を出しておきます。
注文はEAの設定で預金の取扱い通貨で指定される決済指値または決済逆指値ラインで決済されます。マーチンゲールを使わずに固定ロットサイズで機能します。
ユーロドル・ポンドドル・ドル円などのようなボラティリティの大きい通貨ペアのために使用することをおすすめします。また、多数の注文が決済されるので、リターン·スプレッド（リベート）を持つブローカーを使用するをおすすめします。1時間足をお使いください。
入力パラメータ：
- Lot - 初期ロット
- GridStep - 現在値からの距離、または注文の間の距離
- OrdersNumber - 指値注文の数
- SL - ドルでの損切り。
- TP - ドルでの利益確定。
- Magic - マジックナンバー
バックテスト結果：
ポンドドル/1時間足/2015年1月1日～2015年4月23日の初期値
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12886
Live Lines MT4
このインディケータは、同時化された1分足のデータをリアルタイムモードで表示します。Zig Zag History
最高値・最小値を移動するための追加的なバッファを用意する通常ZigZagです。
7 Stop Orders
このスクリプトは、チャート上でクリックした場所の価格で最大7つまで逆指値注文を出します。DXY (USDX)
米ドル指数 (USDX) DXYのインディケータです。