ポケットに対して
エキスパート

Trend Your Friend - MetaTrader 4のためのエキスパート

Ramil Minniakhmetov | Japanese Русский
ビュー:
1147
評価:
(33)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このEAは、起動された後で、新しいバーが作成されるタイミングで、現在値からGridStepの距離で買い逆指値注文と売り逆指値注文を出しておきます。

注文はEAの設定で預金の取扱い通貨で指定される決済指値または決済逆指値ラインで決済されます。マーチンゲールを使わずに固定ロットサイズで機能します。

ユーロドル・ポンドドル・ドル円などのようなボラティリティの大きい通貨ペアのために使用することをおすすめします。また、多数の注文が決済されるので、リターン·スプレッド（リベート）を持つブローカーを使用するをおすすめします。1時間足をお使いください。

入力パラメータ：

  • Lot - 初期ロット
  • GridStep - 現在値からの距離、または注文の間の距離
  • OrdersNumber - 指値注文の数
  • SL - ドルでの損切り。
  • TP - ドルでの利益確定。
  • Magic - マジックナンバー

エキスパートアドバイザは、トレンドによって逆指値注文を出します。

バックテスト結果：

ポンドドル/1時間足/2015年1月1日～2015年4月23日の初期値

ポンドドル/1時間足/2015年1月1日～2015年4月23日の初期値：バックテスト結果

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12886

