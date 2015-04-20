Live Lines MT4

Индикатор Live Lines отображает в отдельном окне цены более старшего стандартного таймфрейма, построенные на основании минутных баров.

Значения индикатора - синхронизированные по времени цены закрытия минутных баров от текущего момента и назад в прошлое. Номера соответствующих минутных баров определяются по формуле i*Period, где i=0,1,2,..,.., Period - значение функции Period() более старшего стандартного таймфрейма по отношению к текущему графику. Данные индикатора пересчитываются один раз в минуту.