コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Zig Zag History - MetaTrader 4のためのインディケータ

ReN | Japanese Русский
ビュー:
1007
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

最高値・最小値を移動するための追加的なバッファを用意する通常ZigZagです。

最高値・最小値を移動するための追加的なバッファを用意する通常ZigZagです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12859

EasyTrade v1.05 EasyTrade v1.05

多数機能の取引パネルです。

Smart-Calculator Smart-Calculator

未決済ポジションの総利益、総損失、売上総利益、またはリスク率を計算するポジション計算機です。

Live Lines MT4 Live Lines MT4

このインディケータは、同時化された1分足のデータをリアルタイムモードで表示します。

Trend Your Friend Trend Your Friend

エキスパートアドバイザは、トレンドによって逆指値注文を出します。