無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Zig Zag History - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1007
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
最高値・最小値を移動するための追加的なバッファを用意する通常ZigZagです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12859
EasyTrade v1.05
多数機能の取引パネルです。Smart-Calculator
未決済ポジションの総利益、総損失、売上総利益、またはリスク率を計算するポジション計算機です。
Live Lines MT4
このインディケータは、同時化された1分足のデータをリアルタイムモードで表示します。Trend Your Friend
エキスパートアドバイザは、トレンドによって逆指値注文を出します。