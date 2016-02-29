コードベースセクション
7 Stop Orders - MetaTrader 4のためのスクリプト

このスクリプトは、チャート上でクリックした場所の価格で最大7つまで逆指値注文を出します。

各注文ごとに利益確定・損切りレベル、またはロットを指定できます。

パラメータ:
  • stoploss_1   = 100,  // 損切りレベル。0ならば、損切りが設定されない
    takeprofit_1 = 10;    // 利益確定。0ならば、利益確定が設定されない
    Lot_1          = 0.1;   // ロットサイズ。0ならば、ロットが設定されない

  • stoploss_2   = 100,  // 損切りレベル。0ならば、損切りが設定されない
    takeprofit_2 = 20;    // 利益確定。0ならば、利益確定が設定されない
    Lot_2          = 0.2;   // ロットサイズ。0ならば、ロットが設定されない

  • stoploss_3   = 300,  // 損切りレベル。0ならば、損切りが設定されない
    takeprofit_3 = 30;    // 利益確定。0ならば、利益確定が設定されない
    Lot_3          = 0.2;   // ロットサイズ。0ならば、ロットが設定されない

  • stoploss_4   = 100,  // 損切りレベル。0ならば、損切りが設定されない
    takeprofit_4 = 40;   // 利益確定。0ならば、利益確定が設定されない
    Lot_4          = 0.2;   // ロットサイズ。0ならば、ロットが設定されない

  • stoploss_5   = 100,  // 損切りレベル。0ならば、損切りが設定されない
    takeprofit_5 = 50;    // 利益確定。0ならば、利益確定が設定されない
    Lot_5          = 0.2;   // ロットサイズ。0ならば、ロットが設定されない

  • stoploss_6   = 100,  // 損切りレベル。0ならば、損切りが設定されない
    takeprofit_6 = 60;    // 利益確定。0ならば、利益確定が設定されない
    Lot_6          = 0.2;   // ロットサイズ。0ならば、ロットが設定されない

  • stoploss_7   = 100,  // 損切りレベル。0ならば、損切りが設定されない
    takeprofit_7 = 70;    // 利益確定。0ならば、利益確定が設定されない
    Lot_7          = 0.2;   // ロットサイズ。0ならば、ロットが設定されない

  • Delta           = 0;     // 注文のお互いのシフト。0ならば、全ての注文が1つの点に出される
    slippage       = 3,     // スリッページの最高限
    Magic          = 0;     // マジックナンバー

