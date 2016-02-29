無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
7 Stop Orders - MetaTrader 4のためのスクリプト
このスクリプトは、チャート上でクリックした場所の価格で最大7つまで逆指値注文を出します。
各注文ごとに利益確定・損切りレベル、またはロットを指定できます。パラメータ:
- stoploss_1 = 100, // 損切りレベル。0ならば、損切りが設定されない
takeprofit_1 = 10; // 利益確定。0ならば、利益確定が設定されない
Lot_1 = 0.1; // ロットサイズ。0ならば、ロットが設定されない
- stoploss_2 = 100, // 損切りレベル。0ならば、損切りが設定されない
takeprofit_2 = 20; // 利益確定。0ならば、利益確定が設定されない
Lot_2 = 0.2; // ロットサイズ。0ならば、ロットが設定されない
- stoploss_3 = 300, // 損切りレベル。0ならば、損切りが設定されない
takeprofit_3 = 30; // 利益確定。0ならば、利益確定が設定されない
Lot_3 = 0.2; // ロットサイズ。0ならば、ロットが設定されない
- stoploss_4 = 100, // 損切りレベル。0ならば、損切りが設定されない
takeprofit_4 = 40; // 利益確定。0ならば、利益確定が設定されない
Lot_4 = 0.2; // ロットサイズ。0ならば、ロットが設定されない
- stoploss_5 = 100, // 損切りレベル。0ならば、損切りが設定されない
takeprofit_5 = 50; // 利益確定。0ならば、利益確定が設定されない
Lot_5 = 0.2; // ロットサイズ。0ならば、ロットが設定されない
- stoploss_6 = 100, // 損切りレベル。0ならば、損切りが設定されない
takeprofit_6 = 60; // 利益確定。0ならば、利益確定が設定されない
Lot_6 = 0.2; // ロットサイズ。0ならば、ロットが設定されない
- stoploss_7 = 100, // 損切りレベル。0ならば、損切りが設定されない
takeprofit_7 = 70; // 利益確定。0ならば、利益確定が設定されない
Lot_7 = 0.2; // ロットサイズ。0ならば、ロットが設定されない
- Delta = 0; // 注文のお互いのシフト。0ならば、全ての注文が1つの点に出される
slippage = 3, // スリッページの最高限
Magic = 0; // マジックナンバー
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12890
