EasyTrade v1.05 - MetaTrader 4のためのエキスパート
- 1192
-
このちっちゃな取引パネルには、見た目以上のものがあります。
これからロットを計算する必要はありません。取引ボリュームは米ドルまたはパーセントで表示されます。総利益/総損失は利益確定/損切りレベル、レバレッジ及びパネルモードによってポイントまたはパーセント計算されます（預金の場合も取引ボリュームの場合も）。
どんな通貨ペアでも使用できます。先物取引のためにまだ使用できません。
注意
- 初回起動時にパネルが表示されないことがあります。その場合、チャートの右角上の「EasyTrade」ボタンを押して、「OK」をクリックします。
- アルパリのみからバックテストを行いました。他ブローカーでバックテストできる場合、やってみてください。そして、バックテスト結果をシェア頂けたらうれしいです。
- 変更を有効にするために、データを入力した後で画面の空間をクリックしてください（なんかこの特徴を修正すべき）。
- 為替レート・レバレッジ・ボリュームの再計算の 誤りなので、ある通貨ペアの資産規模はちょっと違いがあります。ちっちゃな違いなんです。
- ドル口座でこのパネルは不便になると思います。セント口座なら、同じ予想です。
- 改善提案等あれば、よろしくお願いします。
インディケータの設定：
パネル設定では (チャート上の右クリック -> 「エキスパートアドバイザ」 -> 「プロパティ」またはF7) 次のパラメータが設定可能です。：
モード:
- 「ポイント」 - 取引ボリュームは米ドルで表示され、利益確定/損切りレベルはポイントで表示されます。
- 「パーセント」 - 取引ボリュームは預金残高のパーセント(0.01 から95まで)で表示されます。次に読んでください。
「利益/損失の計算」 (「パーセント」モードを有効にあいた場合のみ影響がある):
- 「預金による」 - 総利益/総損失が預金残高によって計算されます。
- 「取引ボリュームによる」-総利益/総損失が取引ボリュームによって計算されます。
例：初期証拠金は1万ドルです。
「パーセント」モードを有効にして、 「預金による」利益/損失の計算を設定すると、取引ボリュームは10パーセントで、利益確定は5パーセントで、損切りは2.5パーセントとなります。資産の量は1千ドル、利益確定は500ドルで、損切りは250ドルとなります。
「パーセント」モードを有効にして、 「取引ボリュームによる」利益/損失の計算を設定すると、取引ボリュームは10パーセントで、利益確定は40パーセントで、損切りは15パーセントとなります。資産の量は1千ドル、利益確定は400ドルで、損切りは150ドルとなります。
BUY/SELLをクリックしてなにも起こらない場合：
- 自動売買モードが有効かどうかご確認ください。
- 損切りが短すぎる可能性があります（スプレッドを1.5～2に掛けるものになるはず）。スプレッドはパネル上に表示されます。
- 値動き（運動量）が大きすぎる可能性もあります。少々お待ち、10回クリックしないでください。少し後で全てが起動されます。
- 相場は休業中、取引ボリュームは未設定、接続無し、お金無しなどでしょう。
インストール：
- MT4の[ファイル]メニューから、この[データフォルダを開く]を選択します。
- 次に、\MQL4\Experts\フォルダに行きます。
- このフォルダにEasyTrade.mql4とEasyTradePanel.mqhをコピーします。
- ターミナルでF4を押して、ソースコードエディタが起動されます。EasyTrade.mql4ファイルを開いて、F7を押します（コンパイラ）。これでソースコードエディタを閉じてもいいです。
- ナビゲーターウィンドウには、「Expert Advisors」を右クリックして、「更新」を選びます。
- EA EasyTradeをお好みの通貨ペアのチャート上にドラッグ&ドロップしてください。
- 「自動売買を許可する」にチェックを入れてください。
- ターミナル上に「自動売買」を有効にします(またはCtrl+Eを押す)
- チャートとパネルが互いに重なり合わないように、キーボードのF8キーを押し、 「チャートを前面に表示」のチェックを削除します。
Ver. 1.05更新
- 初期値を指定するオプションが追加されました。このオプションのおかげで、チャートの時間軸を切り替えて、データを再入力しないことができます。
Ver. 1.04更新
- さらに、どんな通貨ペアでもどんな通貨でも使用できます。
- モード設定が追加されました (ポイント/パーセント)。上記にこの詳細をご覧ください。
- パネル上に初期ロットが表示されるようになりました。少ない資金で取引するなら便利です。
- パネルサイズを9%小さくしました。
- 取引結果の表示に関するバグが修正しました（2行まで表示）。
- リファクタリングが行われました。コードが改善されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12848
