このちっちゃな取引パネルには、見た目以上のものがあります。

これからロットを計算する必要はありません。取引ボリュームは米ドルまたはパーセントで表示されます。総利益/総損失は利益確定/損切りレベル、レバレッジ及びパネルモードによってポイントまたはパーセント計算されます（預金の場合も取引ボリュームの場合も）。

どんな通貨ペアでも使用できます。 先物取引のために まだ使用できません 。





注意

初回起動時にパネルが表示されないことがあります。その場合、チャートの右角上の「EasyTrade」ボタンを押して、「OK」をクリックします。

アルパリのみからバックテストを行いました。他ブローカーでバックテストできる場合、やってみてください。そして、バックテスト結果をシェア頂けたらうれしいです。

変更を有効にするために、データを入力した後で画面の空間をクリックしてください（なんかこの特徴を修正すべき）。

為替レート・レバレッジ・ボリュームの再計算の 誤りなので、ある通貨ペアの資産規模はちょっと違いがあります。ちっちゃな違いなんです。

ドル口座でこのパネルは 不便 になると思います。セント口座なら、同じ予想です。

になると思います。セント口座なら、同じ予想です。 改善提案等あれば、よろしくお願いします。





インディケータの設定：

パネル設定では (チャート上の右クリック -> 「エキスパートアドバイザ」 -> 「プロパティ」またはF7) 次のパラメータが設定可能です。： モード: 「ポイント」 - 取引ボリュームは米ドルで表示され、利益確定/損切りレベルはポイントで表示されます。 「パーセント」 - 取引ボリュームは預金残高のパーセント(0.01 から95まで)で表示されます。次に読んでください。 「利益/損失の計算」 (「パーセント」モードを有効にあいた場合のみ影響がある): 「預金による」 - 総利益/総損失が預金残高によって計算されます。 「取引ボリュームによる」-総利益/総損失が取引ボリュームによって計算されます。 例：初期証拠金は1万ドルです。 「 パーセント 」モードを有効にして、 「 預金による 」利益/損失の計算を設定すると、取引ボリュームは10パーセントで、利益確定は5パーセントで、損切りは2.5パーセントとなります。資産の量は1千ドル、利益確定は500ドルで、損切りは250ドルとなります。 「 パーセント 」モードを有効にして、 「 取引ボリュームによる 」利益/損失の計算を設定すると、取引ボリュームは10パーセントで、利益確定は40パーセントで、損切りは15パーセントとなります。資産の量は1千ドル、利益確定は400ドルで、損切りは150ドルとなります。





BUY/SELLをクリックしてなにも起こらない場合： 自動売買モードが有効かどうかご確認ください。

損切りが短すぎる可能性があります（スプレッドを1.5～2に掛けるものになるはず）。スプレッドはパネル上に表示されます。

値動き（運動量）が大きすぎる可能性もあります。少々お待ち、10回クリックしないでください。少し後で全てが起動されます。

相場は休業中、取引ボリュームは未設定、接続無し、お金無しなどでしょう。



インストール：

MT4の[ファイル]メニューから、この[データフォルダを開く]を選択します。 次に、\MQL4\Experts\フォルダに行きます。 このフォルダに EasyTrade.mql4 と EasyTradePanel.mqh をコピーします。 ターミナルでF4を押して、ソースコードエディタが起動されます。 EasyTrade.mql4 ファイルを開いて、F7を押します（コンパイラ）。これでソースコードエディタを閉じてもいいです。 ナビゲーターウィンドウには、「Expert Advisors」を右クリックして、「更新」を選びます。 EA EasyTradeをお好みの通貨ペアのチャート上にドラッグ&ドロップしてください。 「 自動売買を許可する 」にチェックを入れてください。 ターミナル上に「自動売買」 を有効にします(またはCtrl+Eを押す) チャートとパネルが互いに重なり合わないように、キーボードのF8キーを押し、 「チャートを前面に表示」のチェックを削除します。

Ver. 1.05更新

初期値を指定するオプションが追加されました。このオプションのおかげで、チャートの時間軸を切り替えて、データを再入力しないことができます。