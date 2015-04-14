Советник для торговли на новостях, публикуемых на сайте Investing com.

Для работы советника нужно разрешить использовании DLL. Время в календаре устанавливается автоматически по времени компьютера.

Ответы на все вопросы по работе советника можно найти здесь.

01.06.2016

В коде календаря на сайте Investing.com внесены изменения, поэтому предыдущая версия советника не работает. Рабочая версия — News trading v.3.8