ポケットに対して
インディケータ

BrakeExp - MetaTrader 5のためのインディケータ

brakeexp.mq5 (10.55 KB) ビュー
BrakeExp

BrakeExp

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2012年5月10日に（ロシア語で）公開されました。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/981

