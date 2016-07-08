私たちのファンページに参加してください
MultiXRSXSignal - MetaTrader 5のためのインディケータ
MultiXRSXSignalは異なる時間枠から得られた4つのXRSX指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を表示します。
XRSX指標の各々は、4つのインディケータラインの1つに対応します。線は、XRSX 指標がそのシグナルライン上にある場合は青で、下にある場合は赤です。着色されたポイントは、関連する時間枠のバーが変化している際にラインに表示されます。
指標が動作するにはXRSX.mq5をterminal_directory\MQL5\Indicatorsに配置することが必要です。
XRSX.mq5指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 MultiXRSXSignal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1043
