CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MultiXRSXSignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1210
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

MultiXRSXSignal mostra informações da tendência atual usando valores de quatro indicadores XRSX obtidos a partir de diversos períodos de tempo. Cada indicador XRSX equivale a uma das 4 linhas do indicador MultiXRSXSignal. Se o indicador XRSX está acima de sua linha de sinal, a linha é azul, se está abaixo, a linha é vermelha. Pontos coloridos aparecem nas linhas quando a barra do período de tempo relevante está se alterando.

Para poder operar com este indicador é necessário copiar o arquivo XRSX.mq5 para terminal_directory\MQL5\Indicators. 

O indicador XRSX.mq5 usa a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador MultiXRSXSignal

Fig.1 Indicador MultiXRSXSignal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1043

MultiX2MASignal MultiX2MASignal

MultiX2MASignal mostra informações da tendência atual usando valores de quatro indicadores X2MA obtidos a partir de diversos períodos de tempo.

MultiMACDSignal MultiMACDSignal

MultiMACDSignal exibe informações sobre as tendências atuais utilizando os valores dos seis indicadores MACD de diferentes tempos gráficos.

EA_AML EA_AML

Expert Advisor que negoceia com base no indicador AML, na interseção da barra com a linha indicadora.

ZigZag Rápido ZigZag Rápido

Um ZigZag mais rápido e fácil.