MultiXRSXSignal - indicador para MetaTrader 5
- 1210
MultiXRSXSignal mostra informações da tendência atual usando valores de quatro indicadores XRSX obtidos a partir de diversos períodos de tempo. Cada indicador XRSX equivale a uma das 4 linhas do indicador MultiXRSXSignal. Se o indicador XRSX está acima de sua linha de sinal, a linha é azul, se está abaixo, a linha é vermelha. Pontos coloridos aparecem nas linhas quando a barra do período de tempo relevante está se alterando.
Para poder operar com este indicador é necessário copiar o arquivo XRSX.mq5 para terminal_directory\MQL5\Indicators.
O indicador XRSX.mq5 usa a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador MultiXRSXSignal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1043
