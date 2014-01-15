MultiXRSXSignal mostra informações da tendência atual usando valores de quatro indicadores XRSX obtidos a partir de diversos períodos de tempo. Cada indicador XRSX equivale a uma das 4 linhas do indicador MultiXRSXSignal. Se o indicador XRSX está acima de sua linha de sinal, a linha é azul, se está abaixo, a linha é vermelha. Pontos coloridos aparecem nas linhas quando a barra do período de tempo relevante está se alterando.

Para poder operar com este indicador é necessário copiar o arquivo XRSX.mq5 para terminal_directory\MQL5\Indicators.

O indicador XRSX.mq5 usa a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".





Fig.1 Indicador MultiXRSXSignal