MultiX2MASignal - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MultiX2MASignalは異なる時間枠から得られた4つのX2MA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を表示します。
X2MA指標の各々は、4つのインディケータラインの1つに対応します。線は、X2MA指標が上昇すれば青で、下降すればオレンジ色です。着色されたポイントは、関連する時間枠のバーが変化している際にラインに表示されます。
指標が動作するにはX2MA.mq5をterminal_directory\MQL5\Indicatorsに配置することが必要です。
X2MA.mq5指標はS moothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 MultiX2MASignal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1045
