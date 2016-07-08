コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MultiX2MASignal - MetaTrader 5のためのインディケータ

MultiX2MASignalは異なる時間枠から得られた4つのX2MA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を表示します。

X2MA指標の各々は、4つのインディケータラインの1つに対応します。線は、X2MA指標が上昇すれば青で、下降すればオレンジ色です。着色されたポイントは、関連する時間枠のバーが変化している際にラインに表示されます。

指標が動作するにはX2MA.mq5をterminal_directory\MQL5\Indicatorsに配置することが必要です。

X2MA.mq5指標はS moothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 MultiX2MASignal指標

図1 MultiX2MASignal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1045

