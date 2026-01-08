거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
멀티알비시그널 인디케이터는 서로 다른 차트주기의 XRSX 인디케이터 4개 값을 사용해 현재 추세에 대한 정보를 표시합니다.
각 XRSX 인디케이터는 네 개의 인디케이터 라인 중 하나에 해당합니다. XRSX 인디케이터가 신호선 위에 있으면 선의 색은 파란색, 아래에 있으면 빨간색입니다. 선의 컬러 점은 해당 기간의 막대가 변경되는 순간에 나타납니다.
인디케이터가 작동하려면 터미널_디렉토리/mQL5/인디케이터 폴더에 XRSX.mq5 인디케이터가 있어야 합니다.
XRSX.mq5 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(터미널_data_directory\MQL5\Include에 복사해야 함)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
그림 1 멀티XRSX시그널 인디케이터
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1043
