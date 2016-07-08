コードベースセクション
MultiRVISignal - MetaTrader 5のためのインディケータ

MultiRVISignalは異なる時間枠から得られた4つのRVIi指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を表示します。

RVI指標の各々は、4つのインディケータラインの1つに対応します。線は、RVI指標がそのシグナルライン上にある場合は緑で、下にある場合は赤です。着色されたポイントは、関連する時間枠のバーが変化している際にラインに表示されます。

図1 MultiRVISignal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1042

