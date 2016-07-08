無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MultiRVISignal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 825
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MultiRVISignalは異なる時間枠から得られた4つのRVIi指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を表示します。
RVI指標の各々は、4つのインディケータラインの1つに対応します。線は、RVI指標がそのシグナルライン上にある場合は緑で、下にある場合は赤です。着色されたポイントは、関連する時間枠のバーが変化している際にラインに表示されます。
図1 MultiRVISignal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1042
MultiMACDSignal
MultiMACDSignalは異なる時間枠から得られた6つのMACD指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を表示します。色付きジグザグ
Fast ZigZagの多色バージョン。
MultiXRSXSignal
MultiXRSXSignalは異なる時間枠から得られた4つのXRSX指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を表示します。高速取引パネル
高速取引パネル - 高速取引のためのパネル