Индикатор MultiRVISignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения четырёх индикаторов XRSX с разных таймфреймов.

Каждому индикатору XRSX соответствует одна из четырёх линий индикатора. Если индикатор XRSX находится выше своей сигнальной линии, то цвет линии синий, если ниже - красный. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора XRSX.mq5.

Индикатор XRSX.mq5 использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор MultiXRSXSignal