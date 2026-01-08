CodeBaseSezioni
Segnale multiploXRSX - indicatore per MetaTrader 5

L'indicatore MultiRVISignal visualizza informazioni sulle tendenze attuali utilizzando i valori di quattro indicatori XRSX di diversi timeframe.

Ogni indicatore XRSX corrisponde a una delle quattro linee di segnale. Se l'indicatore XRSX è al di sopra della sua linea di segnale, il colore della linea è blu, se è al di sotto - rosso. I punti colorati sulle linee appaiono al momento del cambio di barra del timeframe corrispondente.

Affinché l'indicatore funzioni, l'indicatore XRSX.mq5 deve essere presente nella cartella terminal_directory/mQL5/Indicators.

L'indicatore XRSX.mq5 utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (è necessario copiarle nella cartella terminal_data_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Media delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore MultiXRSXSignal

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1043

EA_AML EA_AML

Trading con Expert Advisor sull'indicatore AML, all'incrocio della barra con la linea dell'indicatore.

ZigZag rapido. ZigZag rapido.

Lo zigzag più semplice e veloce.

Aklamavo Quarters Theory Aklamavo Quarters Theory

Questo indicatore implementa la "teoria dei trimestri", un concetto di analisi tecnica che divide il movimento dei prezzi in quattro trimestri attorno a un livello di base centrale. È progettato per funzionare con diversi tipi di attività (Forex, azioni, materie prime, ecc.) e fornisce livelli di trimestre visivi sul grafico.

Candlestick Body, High Low and Wick Range Candlestick Body, High Low and Wick Range

Fare clic sulla candela per vedere il suo range di corpo, il range alto-basso, il range di stoppino superiore e il range di stoppino inferiore.