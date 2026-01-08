L'indicatore MultiRVISignal visualizza informazioni sulle tendenze attuali utilizzando i valori di quattro indicatori XRSX di diversi timeframe.

Ogni indicatore XRSX corrisponde a una delle quattro linee di segnale. Se l'indicatore XRSX è al di sopra della sua linea di segnale, il colore della linea è blu, se è al di sotto - rosso. I punti colorati sulle linee appaiono al momento del cambio di barra del timeframe corrispondente.

Affinché l'indicatore funzioni, l'indicatore XRSX.mq5 deve essere presente nella cartella terminal_directory/mQL5/Indicators.

L'indicatore XRSX.mq5 utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (è necessario copiarle nella cartella terminal_data_directory\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo "Media delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

Fig.1 Indicatore MultiXRSXSignal