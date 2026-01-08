L'indicateur MultiRVISignal affiche des informations sur les tendances actuelles en utilisant les valeurs de quatre indicateurs XRSX sur différentes périodes.

Chaque indicateur XRSX correspond à l'une des quatre lignes d'indicateur. Si l'indicateur XRSX est au-dessus de sa ligne de signal, la couleur de la ligne est bleue, s'il est en dessous - rouge. Les points colorés sur les lignes apparaissent au moment du changement de barre du cadre temporel correspondant.

Pour que l'indicateur fonctionne, l'indicateur XRSX.mq5 doit être présent dans le dossier terminal_directory/mQL5/Indicators.

L'indicateur XRSX.mq5 utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (vous devez les copier dans le dossier terminal_data_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Fig.1 Indicateur MultiXRSXSignal