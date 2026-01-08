Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

MultiXRSXSinyal - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
5
Derecelendirme:
(15)
Yayınlandı:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) görüntüle
multixrsxsignal.mq5 (18.53 KB) görüntüle
xrsx.mq5 (11.59 KB) görüntüle
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

MultiRVISignal göstergesi, farklı zaman dilimlerinden dört XRSX göstergesinin değerlerini kullanarak mevcut eğilimler hakkında bilgi görüntüler.

Her XRSX göstergesi dört gösterge çizgisinden birine karşılık gelir. XRSX göstergesi sinyal çizgisinin üzerindeyse, çizginin rengi mavi, altındaysa kırmızıdır. Çizgilerdeki renkli noktalar, ilgili zaman diliminin çubuk değişimi anında görünür.

Göstergenin çalışması için XRSX.mq5 göstergesinin terminal_directory/mQL5/Indicators klasöründe bulunması gerekir.

XRSX.mq5 göstergesi SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_directory\MQL5\Include' a kopyalamanız gerekir), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan ortalama fiyat serileri" makalesinde yayınlanmıştır.

Şekil 1 MultiXRSXSinyal göstergesi

Şekil 1 MultiXRSXSignal göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1043

EA_AML EA_AML

AML göstergesi üzerinde, çubuğun gösterge çizgisi ile kesişmesi üzerine Uzman Danışman ticareti.

Hızlı ZigZag. Hızlı ZigZag.

En kolay ve en hızlı zigzag.

Aklamavo Quarters Theory Aklamavo Quarters Theory

Bu gösterge, fiyat hareketini merkezi bir temel seviye etrafında dört çeyreğe bölen bir teknik analiz konsepti olan "Çeyrek Teorisi "ni uygular. Birden fazla varlık türüyle (Forex, hisse senetleri, emtialar, vb.) çalışmak üzere tasarlanmıştır ve grafikte görsel çeyrek seviyeleri sağlar.

Candlestick Body, High Low and Wick Range Candlestick Body, High Low and Wick Range

Gövde aralığını, yüksek düşük aralığını, üst fitil aralığını ve alt fitil aralığı değerini görmek için mum çubuğuna tıklayın.