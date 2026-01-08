Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
MultiXRSXSinyal - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 5
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
MultiRVISignal göstergesi, farklı zaman dilimlerinden dört XRSX göstergesinin değerlerini kullanarak mevcut eğilimler hakkında bilgi görüntüler.
Her XRSX göstergesi dört gösterge çizgisinden birine karşılık gelir. XRSX göstergesi sinyal çizgisinin üzerindeyse, çizginin rengi mavi, altındaysa kırmızıdır. Çizgilerdeki renkli noktalar, ilgili zaman diliminin çubuk değişimi anında görünür.
Göstergenin çalışması için XRSX.mq5 göstergesinin terminal_directory/mQL5/Indicators klasöründe bulunması gerekir.
XRSX.mq5 göstergesi SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_directory\MQL5\Include' a kopyalamanız gerekir), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan ortalama fiyat serileri" makalesinde yayınlanmıştır.
Şekil 1 MultiXRSXSignal göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/1043
AML göstergesi üzerinde, çubuğun gösterge çizgisi ile kesişmesi üzerine Uzman Danışman ticareti.Hızlı ZigZag.
En kolay ve en hızlı zigzag.
Bu gösterge, fiyat hareketini merkezi bir temel seviye etrafında dört çeyreğe bölen bir teknik analiz konsepti olan "Çeyrek Teorisi "ni uygular. Birden fazla varlık türüyle (Forex, hisse senetleri, emtialar, vb.) çalışmak üzere tasarlanmıştır ve grafikte görsel çeyrek seviyeleri sağlar.Candlestick Body, High Low and Wick Range
Gövde aralığını, yüksek düşük aralığını, üst fitil aralığını ve alt fitil aralığı değerini görmek için mum çubuğuna tıklayın.