MultiXRSXSignal - Indikator für den MetaTrader 5
MultiXRSXSignal zeigt Informationen über aktuelle Trends mit den Werten von vier XRSX Indikatoren aus verschiedenen Zeitrahmen.
Jeder XRSX Indikator entspricht einer der vier Indikator Zeilen. Wenn der XRSX Indikator über seiner Signallinie liegt, die Linie ist blau und rot, wenn sie darunter ist. Farbige Punkte werden auf den Linien angezeigt, wenn sich die Bar des relevanten Zeitraums ändert.
Der Indikator benötigt den Indikator XRSX.mq5, der im Verzeichnis terminal_directory\MQL5\Indicators liegen muss.
Der Indikator XRSX.mq5 verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
