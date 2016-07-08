MultiMACDSignalは異なる時間枠から得られた6つのMACD指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を表示します。



MACD指標の各々は、6つのインディケータラインの1つに対応します。線は、MACDのヒストグラムがそのシグナルライン上にある場合は緑で、下にある場合はピンクです。着色されたポイントは、関連する時間枠のバーが変化している際にラインに表示されます。





図1 MultiMACDSignal指標