無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
高速取引パネル - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 2536
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaTrader 5 がインストールされているフォルダにTradePad.zipを抽出します。例はC:\Program Files\MetaTrader 5です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1044
MultiXRSXSignal
MultiXRSXSignalは異なる時間枠から得られた4つのXRSX指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を表示します。MultiRVISignal
MultiRVISignalは異なる時間枠から得られた4つのRVI指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を表示します。
MultiX2MASignal
MultiX2MASignalは異なる時間枠から得られた4つのX2MA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を表示します。Gann_Multi_Trend
マイクロ、ミドル及びメイン動向の指標