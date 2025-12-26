- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
660
Profit Trade:
659 (99.84%)
Loss Trade:
1 (0.15%)
Best Trade:
6.37 USD
Worst Trade:
-0.11 USD
Profitto lordo:
2 006.51 USD (240 175 pips)
Perdita lorda:
-0.11 USD (11 pips)
Vincite massime consecutive:
422 (1 290.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 290.09 USD (422)
Indice di Sharpe:
1.89
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.21%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
18240.00
Long Trade:
335 (50.76%)
Short Trade:
325 (49.24%)
Fattore di profitto:
18241.00
Profitto previsto:
3.04 USD
Profitto medio:
3.04 USD
Perdita media:
-0.11 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.11 USD (1)
Crescita mensile:
26.76%
Previsione annuale:
324.67%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.11 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
35.89% (888.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|44
|CADCHF#
|40
|EURNZD#
|36
|USDCHF#
|36
|USDCAD#
|35
|GBPCHF#
|34
|EURAUD#
|34
|GBPCAD#
|33
|EURCHF#
|32
|GBPUSD#
|32
|GBPNZD#
|31
|EURGBP#
|29
|NZDCAD#
|29
|NZDCHF#
|28
|NZDUSD#
|28
|GBPAUD#
|27
|AUDCHF#
|27
|EURCAD#
|26
|AUDNZD#
|24
|AUDUSD#
|23
|EURUSD#
|18
|AUDCAD#
|13
|GOLD#
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY#
|133
|CADCHF#
|120
|EURNZD#
|109
|USDCHF#
|109
|USDCAD#
|107
|GBPCHF#
|103
|EURAUD#
|103
|GBPCAD#
|100
|EURCHF#
|96
|GBPUSD#
|98
|GBPNZD#
|95
|EURGBP#
|88
|NZDCAD#
|91
|NZDCHF#
|93
|NZDUSD#
|85
|GBPAUD#
|83
|AUDCHF#
|81
|EURCAD#
|78
|AUDNZD#
|73
|AUDUSD#
|69
|EURUSD#
|54
|AUDCAD#
|39
|GOLD#
|0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY#
|20K
|CADCHF#
|9.6K
|EURNZD#
|19K
|USDCHF#
|8.7K
|USDCAD#
|15K
|GBPCHF#
|8.2K
|EURAUD#
|16K
|GBPCAD#
|14K
|EURCHF#
|7.7K
|GBPUSD#
|9.8K
|GBPNZD#
|17K
|EURGBP#
|6.6K
|NZDCAD#
|13K
|NZDCHF#
|7.4K
|NZDUSD#
|8.4K
|GBPAUD#
|13K
|AUDCHF#
|6.5K
|EURCAD#
|11K
|AUDNZD#
|13K
|AUDUSD#
|6.9K
|EURUSD#
|5.4K
|AUDCAD#
|5.5K
|GOLD#
|-11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.37 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 422
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 290.09 USD
Massima perdita consecutiva: -0.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
For $500, follow one position; for $1,000, follow two positions; and so on.Please do not withdraw prematurely; follow the order for at least one month.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
401%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
13
99%
660
99%
100%
18240.99
3.04
USD
USD
36%
1:500