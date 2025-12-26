SegnaliSezioni
Jian Bing Wang

DeepTime

Jian Bing Wang
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 401%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
660
Profit Trade:
659 (99.84%)
Loss Trade:
1 (0.15%)
Best Trade:
6.37 USD
Worst Trade:
-0.11 USD
Profitto lordo:
2 006.51 USD (240 175 pips)
Perdita lorda:
-0.11 USD (11 pips)
Vincite massime consecutive:
422 (1 290.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 290.09 USD (422)
Indice di Sharpe:
1.89
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.21%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
58
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
18240.00
Long Trade:
335 (50.76%)
Short Trade:
325 (49.24%)
Fattore di profitto:
18241.00
Profitto previsto:
3.04 USD
Profitto medio:
3.04 USD
Perdita media:
-0.11 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.11 USD (1)
Crescita mensile:
26.76%
Previsione annuale:
324.67%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.11 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
35.89% (888.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY# 44
CADCHF# 40
EURNZD# 36
USDCHF# 36
USDCAD# 35
GBPCHF# 34
EURAUD# 34
GBPCAD# 33
EURCHF# 32
GBPUSD# 32
GBPNZD# 31
EURGBP# 29
NZDCAD# 29
NZDCHF# 28
NZDUSD# 28
GBPAUD# 27
AUDCHF# 27
EURCAD# 26
AUDNZD# 24
AUDUSD# 23
EURUSD# 18
AUDCAD# 13
GOLD# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY# 133
CADCHF# 120
EURNZD# 109
USDCHF# 109
USDCAD# 107
GBPCHF# 103
EURAUD# 103
GBPCAD# 100
EURCHF# 96
GBPUSD# 98
GBPNZD# 95
EURGBP# 88
NZDCAD# 91
NZDCHF# 93
NZDUSD# 85
GBPAUD# 83
AUDCHF# 81
EURCAD# 78
AUDNZD# 73
AUDUSD# 69
EURUSD# 54
AUDCAD# 39
GOLD# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY# 20K
CADCHF# 9.6K
EURNZD# 19K
USDCHF# 8.7K
USDCAD# 15K
GBPCHF# 8.2K
EURAUD# 16K
GBPCAD# 14K
EURCHF# 7.7K
GBPUSD# 9.8K
GBPNZD# 17K
EURGBP# 6.6K
NZDCAD# 13K
NZDCHF# 7.4K
NZDUSD# 8.4K
GBPAUD# 13K
AUDCHF# 6.5K
EURCAD# 11K
AUDNZD# 13K
AUDUSD# 6.9K
EURUSD# 5.4K
AUDCAD# 5.5K
GOLD# -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.37 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 422
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 290.09 USD
Massima perdita consecutiva: -0.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

For $500, follow one position; for $1,000, follow two positions; and so on.Please do not withdraw prematurely; follow the order for at least one month.
Non ci sono recensioni
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
