Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals EA

Giam Zhen Rong Colin
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 33%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
223
Profit Trade:
163 (73.09%)
Loss Trade:
60 (26.91%)
Best Trade:
59.03 USD
Worst Trade:
-46.81 USD
Profitto lordo:
1 138.79 USD (41 184 pips)
Perdita lorda:
-445.63 USD (27 828 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (146.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
146.86 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.70%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.58
Long Trade:
82 (36.77%)
Short Trade:
141 (63.23%)
Fattore di profitto:
2.56
Profitto previsto:
3.11 USD
Profitto medio:
6.99 USD
Perdita media:
-7.43 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-93.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.23 USD (3)
Crescita mensile:
3.76%
Previsione annuale:
45.68%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.05 USD
Massimale:
105.35 USD (3.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.99% (105.35 USD)
Per equità:
0.37% (10.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 129
AUDNZD 30
AUDCAD 23
NZDCAD 20
GBPUSD 14
XAUUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 410
AUDNZD 70
AUDCAD 166
NZDCAD 118
GBPUSD 21
XAUUSD -91
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 15K
AUDNZD 338
AUDCAD 4.4K
NZDCAD 2.9K
GBPUSD 74
XAUUSD -9.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.03 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +146.86 USD
Massima perdita consecutiva: -93.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Live Signal for Fundamentals EA
Non ci sono recensioni
2025.12.24 12:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
