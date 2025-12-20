- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
223
Profit Trade:
163 (73.09%)
Loss Trade:
60 (26.91%)
Best Trade:
59.03 USD
Worst Trade:
-46.81 USD
Profitto lordo:
1 138.79 USD (41 184 pips)
Perdita lorda:
-445.63 USD (27 828 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (146.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
146.86 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.70%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.58
Long Trade:
82 (36.77%)
Short Trade:
141 (63.23%)
Fattore di profitto:
2.56
Profitto previsto:
3.11 USD
Profitto medio:
6.99 USD
Perdita media:
-7.43 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-93.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-93.23 USD (3)
Crescita mensile:
3.76%
Previsione annuale:
45.68%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.05 USD
Massimale:
105.35 USD (3.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.99% (105.35 USD)
Per equità:
0.37% (10.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|129
|AUDNZD
|30
|AUDCAD
|23
|NZDCAD
|20
|GBPUSD
|14
|XAUUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|410
|AUDNZD
|70
|AUDCAD
|166
|NZDCAD
|118
|GBPUSD
|21
|XAUUSD
|-91
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|15K
|AUDNZD
|338
|AUDCAD
|4.4K
|NZDCAD
|2.9K
|GBPUSD
|74
|XAUUSD
|-9.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +59.03 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +146.86 USD
Massima perdita consecutiva: -93.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.71 × 122
|
ICMarketsSC-Live20
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live16
|0.72 × 591
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live22
|0.75 × 146
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live24
|0.83 × 46
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live18
|0.92 × 144
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live33
|1.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|1.13 × 2066
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 654
|
ICMarketsSC-Live04
|1.17 × 157
|
ICMarketsSC-Live27
|1.20 × 439
Live Signal for Fundamentals EA
