- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
15 (35.71%)
Loss Trade:
27 (64.29%)
Best Trade:
199.00 USD
Worst Trade:
-106.12 USD
Profitto lordo:
2 125.24 USD (45 976 pips)
Perdita lorda:
-2 427.64 USD (53 858 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (595.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
595.86 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
83.43%
Massimo carico di deposito:
0.85%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
28 (66.67%)
Short Trade:
14 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-7.20 USD
Profitto medio:
141.68 USD
Perdita media:
-89.91 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-500.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-500.39 USD (5)
Crescita mensile:
-6.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
438.99 USD
Massimale:
796.91 USD (14.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.87% (796.91 USD)
Per equità:
0.91% (43.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-269
|EURJPY
|-10
|GBPJPY
|-95
|CHFJPY
|85
|AUDJPY
|87
|USDJPY
|-93
|CADJPY
|-94
|NZDJPY
|86
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-7.9K
|EURJPY
|0
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|AUDJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +199.00 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +595.86 USD
Massima perdita consecutiva: -500.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
281 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
No MC Strategy!!!
2nd Account
Each position always have SL & TP
Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3
Please use proportional lot based on this signal balance.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
-6%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
5
0%
42
35%
83%
0.87
-7.20
USD
USD
15%
1:50