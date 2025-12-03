SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / InvestZone2
Surya Diansyah

InvestZone2

Surya Diansyah
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
15 (35.71%)
Loss Trade:
27 (64.29%)
Best Trade:
199.00 USD
Worst Trade:
-106.12 USD
Profitto lordo:
2 125.24 USD (45 976 pips)
Perdita lorda:
-2 427.64 USD (53 858 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (595.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
595.86 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
83.43%
Massimo carico di deposito:
0.85%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
28 (66.67%)
Short Trade:
14 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-7.20 USD
Profitto medio:
141.68 USD
Perdita media:
-89.91 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-500.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-500.39 USD (5)
Crescita mensile:
-6.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
438.99 USD
Massimale:
796.91 USD (14.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.87% (796.91 USD)
Per equità:
0.91% (43.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 34
EURJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
USDJPY 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -269
EURJPY -10
GBPJPY -95
CHFJPY 85
AUDJPY 87
USDJPY -93
CADJPY -94
NZDJPY 86
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -7.9K
EURJPY 0
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
AUDJPY 1K
USDJPY -1K
CADJPY -1K
NZDJPY 1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +199.00 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +595.86 USD
Massima perdita consecutiva: -500.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real33
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
MetasGroup-Live
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
281 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

No MC Strategy!!! 

2nd Account

Each position always have SL & TP

Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3

Please use proportional lot based on this signal balance.


Non ci sono recensioni
2025.12.03 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
InvestZone2
39USD al mese
-6%
0
0
USD
4.7K
USD
5
0%
42
35%
83%
0.87
-7.20
USD
15%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.