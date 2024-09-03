- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
765
Profit Trade:
703 (91.89%)
Loss Trade:
62 (8.10%)
Best Trade:
158.88 USD
Worst Trade:
-114.00 USD
Profitto lordo:
8 001.75 USD (3 264 245 pips)
Perdita lorda:
-1 460.68 USD (646 844 pips)
Vincite massime consecutive:
130 (437.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 386.15 USD (93)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
38.52%
Massimo carico di deposito:
4.48%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
26.32
Long Trade:
765 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.48
Profitto previsto:
8.55 USD
Profitto medio:
11.38 USD
Perdita media:
-23.56 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-210.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-248.50 USD (3)
Crescita mensile:
9.29%
Previsione annuale:
112.76%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
248.50 USD (3.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.52% (248.50 USD)
Per equità:
36.89% (1 548.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|551
|XAGUSD
|214
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4K
|XAGUSD
|2.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.6M
|XAGUSD
|30K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +158.88 USD
Worst Trade: -114 USD
Vincite massime consecutive: 93
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +437.85 USD
Massima perdita consecutiva: -210.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.06 × 16
|
FPMarketsSC-Live3
|1.75 × 20
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Live 11
|5.75 × 4
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
343%
1
387
USD
USD
4.3K
USD
USD
56
96%
765
91%
39%
5.47
8.55
USD
USD
37%
1:500