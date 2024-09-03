SegnaliSezioni
Andri Yanto

Kawel Group 4

Andri Yanto
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
1 / 387 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2024 343%
Exness-Real33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
765
Profit Trade:
703 (91.89%)
Loss Trade:
62 (8.10%)
Best Trade:
158.88 USD
Worst Trade:
-114.00 USD
Profitto lordo:
8 001.75 USD (3 264 245 pips)
Perdita lorda:
-1 460.68 USD (646 844 pips)
Vincite massime consecutive:
130 (437.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 386.15 USD (93)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
38.52%
Massimo carico di deposito:
4.48%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
26.32
Long Trade:
765 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.48
Profitto previsto:
8.55 USD
Profitto medio:
11.38 USD
Perdita media:
-23.56 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-210.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-248.50 USD (3)
Crescita mensile:
9.29%
Previsione annuale:
112.76%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
248.50 USD (3.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.52% (248.50 USD)
Per equità:
36.89% (1 548.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 551
XAGUSD 214
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4K
XAGUSD 2.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.6M
XAGUSD 30K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +158.88 USD
Worst Trade: -114 USD
Vincite massime consecutive: 93
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +437.85 USD
Massima perdita consecutiva: -210.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMI-Live12
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.06 × 16
FPMarketsSC-Live3
1.75 × 20
Axi-US06-Live
2.94 × 16
VantageInternational-Live 11
5.75 × 4
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
Non ci sono recensioni
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 18:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.