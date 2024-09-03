SignauxSections
Andri Yanto

Kawel Group 4

Andri Yanto
0 avis
Fiabilité
56 semaines
1 / 387 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2024 343%
Exness-Real33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
765
Bénéfice trades:
703 (91.89%)
Perte trades:
62 (8.10%)
Meilleure transaction:
158.88 USD
Pire transaction:
-114.00 USD
Bénéfice brut:
8 001.75 USD (3 264 245 pips)
Perte brute:
-1 460.68 USD (646 844 pips)
Gains consécutifs maximales:
130 (437.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 386.15 USD (93)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
38.52%
Charge de dépôt maximale:
4.48%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
26.32
Longs trades:
765 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
5.48
Rendement attendu:
8.55 USD
Bénéfice moyen:
11.38 USD
Perte moyenne:
-23.56 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-210.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-248.50 USD (3)
Croissance mensuelle:
10.03%
Prévision annuelle:
121.68%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
248.50 USD (3.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.52% (248.50 USD)
Par fonds propres:
36.89% (1 548.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 551
XAGUSD 214
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4K
XAGUSD 2.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.6M
XAGUSD 30K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +158.88 USD
Pire transaction: -114 USD
Gains consécutifs maximales: 93
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +437.85 USD
Perte consécutive maximale: -210.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GMI-Live12
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.06 × 16
FPMarketsSC-Live3
1.75 × 20
Axi-US06-Live
2.94 × 16
VantageInternational-Live 11
5.75 × 4
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
Aucun avis
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 18:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Kawel Group 4
33 USD par mois
343%
1
387
USD
4.3K
USD
56
96%
765
91%
39%
5.47
8.55
USD
37%
1:500
Copier

