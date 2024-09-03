- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
879
利益トレード:
807 (91.80%)
損失トレード:
72 (8.19%)
ベストトレード:
158.88 USD
最悪のトレード:
-114.00 USD
総利益:
9 098.99 USD (3 513 773 pips)
総損失:
-1 689.95 USD (684 703 pips)
最大連続の勝ち:
130 (437.85 USD)
最大連続利益:
1 386.15 USD (93)
シャープレシオ:
0.43
取引アクティビティ:
36.27%
最大入金額:
4.48%
最近のトレード:
16 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
29.82
長いトレード:
879 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
5.38
期待されたペイオフ:
8.43 USD
平均利益:
11.28 USD
平均損失:
-23.47 USD
最大連続の負け:
7 (-210.37 USD)
最大連続損失:
-248.50 USD (3)
月間成長:
5.45%
年間予想:
66.09%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
248.50 USD (3.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.52% (248.50 USD)
エクイティによる:
36.89% (1 548.99 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|633
|XAGUSD
|241
|GBPAUD
|4
|EURNZD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.4K
|XAGUSD
|2.9K
|GBPAUD
|85
|EURNZD
|7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.8M
|XAGUSD
|34K
|GBPAUD
|3.3K
|EURNZD
|310
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +158.88 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 93
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +437.85 USD
最大連続損失: -210.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|1.23 × 64
|
FPMarketsSC-Live3
|1.75 × 20
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Live 11
|5.75 × 4
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
レビューなし
