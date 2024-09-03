シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Kawel Group 4
Andri Yanto

Kawel Group 4

Andri Yanto
レビュー0件
信頼性
67週間
1 / 385 USD
月額  33  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 442%
Exness-Real33
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
879
利益トレード:
807 (91.80%)
損失トレード:
72 (8.19%)
ベストトレード:
158.88 USD
最悪のトレード:
-114.00 USD
総利益:
9 098.99 USD (3 513 773 pips)
総損失:
-1 689.95 USD (684 703 pips)
最大連続の勝ち:
130 (437.85 USD)
最大連続利益:
1 386.15 USD (93)
シャープレシオ:
0.43
取引アクティビティ:
36.27%
最大入金額:
4.48%
最近のトレード:
16 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
29.82
長いトレード:
879 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
5.38
期待されたペイオフ:
8.43 USD
平均利益:
11.28 USD
平均損失:
-23.47 USD
最大連続の負け:
7 (-210.37 USD)
最大連続損失:
-248.50 USD (3)
月間成長:
5.45%
年間予想:
66.09%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
248.50 USD (3.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.52% (248.50 USD)
エクイティによる:
36.89% (1 548.99 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 633
XAGUSD 241
GBPAUD 4
EURNZD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4.4K
XAGUSD 2.9K
GBPAUD 85
EURNZD 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 2.8M
XAGUSD 34K
GBPAUD 3.3K
EURNZD 310
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +158.88 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 93
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +437.85 USD
最大連続損失: -210.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
1.23 × 64
FPMarketsSC-Live3
1.75 × 20
Axi-US06-Live
2.94 × 16
VantageInternational-Live 11
5.75 × 4
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください