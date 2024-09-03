시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Kawel Group 4
Andri Yanto

Kawel Group 4

Andri Yanto
0 리뷰
안정성
67
0 / 0 USD
월별 33 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 442%
Exness-Real33
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
879
이익 거래:
807 (91.80%)
손실 거래:
72 (8.19%)
최고의 거래:
158.88 USD
최악의 거래:
-114.00 USD
총 수익:
9 098.99 USD (3 513 773 pips)
총 손실:
-1 689.95 USD (684 703 pips)
연속 최대 이익:
130 (437.85 USD)
연속 최대 이익:
1 386.15 USD (93)
샤프 비율:
0.43
거래 활동:
34.63%
최대 입금량:
4.48%
최근 거래:
25 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
29.82
롱(주식매수):
879 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
5.38
기대수익:
8.43 USD
평균 이익:
11.28 USD
평균 손실:
-23.47 USD
연속 최대 손실:
7 (-210.37 USD)
연속 최대 손실:
-248.50 USD (3)
월별 성장률:
3.39%
연간 예측:
44.44%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
248.50 USD (3.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.52% (248.50 USD)
자본금별:
36.89% (1 548.99 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 633
XAGUSD 241
GBPAUD 4
EURNZD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 4.4K
XAGUSD 2.9K
GBPAUD 85
EURNZD 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 2.8M
XAGUSD 34K
GBPAUD 3.3K
EURNZD 310
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +158.88 USD
최악의 거래: -114 USD
연속 최대 이익: 93
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +437.85 USD
연속 최대 손실: -210.37 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
1.23 × 64
FPMarketsSC-Live3
1.75 × 20
Axi-US06-Live
2.94 × 16
VantageInternational-Live 11
5.75 × 4
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 08:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 00:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Kawel Group 4
월별 33 USD
442%
0
0
USD
4.4K
USD
67
96%
879
91%
35%
5.38
8.43
USD
37%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.