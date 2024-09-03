- 자본
- 축소
트레이드:
879
이익 거래:
807 (91.80%)
손실 거래:
72 (8.19%)
최고의 거래:
158.88 USD
최악의 거래:
-114.00 USD
총 수익:
9 098.99 USD (3 513 773 pips)
총 손실:
-1 689.95 USD (684 703 pips)
연속 최대 이익:
130 (437.85 USD)
연속 최대 이익:
1 386.15 USD (93)
샤프 비율:
0.43
거래 활동:
34.63%
최대 입금량:
4.48%
최근 거래:
25 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
29.82
롱(주식매수):
879 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
5.38
기대수익:
8.43 USD
평균 이익:
11.28 USD
평균 손실:
-23.47 USD
연속 최대 손실:
7 (-210.37 USD)
연속 최대 손실:
-248.50 USD (3)
월별 성장률:
3.39%
연간 예측:
44.44%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
248.50 USD (3.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.52% (248.50 USD)
자본금별:
36.89% (1 548.99 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|633
|XAGUSD
|241
|GBPAUD
|4
|EURNZD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.4K
|XAGUSD
|2.9K
|GBPAUD
|85
|EURNZD
|7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|2.8M
|XAGUSD
|34K
|GBPAUD
|3.3K
|EURNZD
|310
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +158.88 USD
최악의 거래: -114 USD
연속 최대 이익: 93
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +437.85 USD
연속 최대 손실: -210.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|1.23 × 64
|
FPMarketsSC-Live3
|1.75 × 20
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Live 11
|5.75 × 4
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 33 USD
442%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
67
96%
879
91%
35%
5.38
8.43
USD
USD
37%
1:500