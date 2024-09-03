- Incremento
Total de Trades:
879
Transacciones Rentables:
807 (91.80%)
Transacciones Irrentables:
72 (8.19%)
Mejor transacción:
158.88 USD
Peor transacción:
-114.00 USD
Beneficio Bruto:
9 098.99 USD (3 513 773 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 689.95 USD (684 703 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
130 (437.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 386.15 USD (93)
Ratio de Sharpe:
0.43
Actividad comercial:
36.27%
Carga máxima del depósito:
4.48%
Último trade:
14 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
29.82
Transacciones Largas:
879 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
5.38
Beneficio Esperado:
8.43 USD
Beneficio medio:
11.28 USD
Pérdidas medias:
-23.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-210.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-248.50 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.75%
Pronóstico anual:
69.76%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
248.50 USD (3.87%)
Reducción relativa:
De balance:
5.52% (248.50 USD)
De fondos:
36.89% (1 548.99 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|633
|XAGUSD
|241
|GBPAUD
|4
|EURNZD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|4.4K
|XAGUSD
|2.9K
|GBPAUD
|85
|EURNZD
|7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.8M
|XAGUSD
|34K
|GBPAUD
|3.3K
|EURNZD
|310
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Mejor transacción: +158.88 USD
Peor transacción: -114 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 93
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +437.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -210.37 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real33" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|1.23 × 64
|
FPMarketsSC-Live3
|1.75 × 20
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Live 11
|5.75 × 4
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
