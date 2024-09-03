SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Kawel Group 4
Andri Yanto

Kawel Group 4

Andri Yanto
0 comentarios
Fiabilidad
67 semanas
1 / 385 USD
Copiar por 33 USD al mes
incremento desde 2024 442%
Exness-Real33
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
879
Transacciones Rentables:
807 (91.80%)
Transacciones Irrentables:
72 (8.19%)
Mejor transacción:
158.88 USD
Peor transacción:
-114.00 USD
Beneficio Bruto:
9 098.99 USD (3 513 773 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 689.95 USD (684 703 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
130 (437.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 386.15 USD (93)
Ratio de Sharpe:
0.43
Actividad comercial:
36.27%
Carga máxima del depósito:
4.48%
Último trade:
14 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
29.82
Transacciones Largas:
879 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
5.38
Beneficio Esperado:
8.43 USD
Beneficio medio:
11.28 USD
Pérdidas medias:
-23.47 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-210.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-248.50 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.75%
Pronóstico anual:
69.76%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
248.50 USD (3.87%)
Reducción relativa:
De balance:
5.52% (248.50 USD)
De fondos:
36.89% (1 548.99 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 633
XAGUSD 241
GBPAUD 4
EURNZD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4.4K
XAGUSD 2.9K
GBPAUD 85
EURNZD 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 2.8M
XAGUSD 34K
GBPAUD 3.3K
EURNZD 310
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +158.88 USD
Peor transacción: -114 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 93
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +437.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -210.37 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real33" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
1.23 × 64
FPMarketsSC-Live3
1.75 × 20
Axi-US06-Live
2.94 × 16
VantageInternational-Live 11
5.75 × 4
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Kawel Group 4
33 USD al mes
442%
1
385
USD
4.4K
USD
67
96%
879
91%
36%
5.38
8.43
USD
37%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.