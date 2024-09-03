信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Kawel Group 4
Andri Yanto

Kawel Group 4

Andri Yanto
0条评论
可靠性
67
1 / 385 USD
每月复制 33 USD per 
增长自 2024 442%
Exness-Real33
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
879
盈利交易:
807 (91.80%)
亏损交易:
72 (8.19%)
最好交易:
158.88 USD
最差交易:
-114.00 USD
毛利:
9 098.99 USD (3 513 773 pips)
毛利亏损:
-1 689.95 USD (684 703 pips)
最大连续赢利:
130 (437.85 USD)
最大连续盈利:
1 386.15 USD (93)
夏普比率:
0.43
交易活动:
36.27%
最大入金加载:
4.48%
最近交易:
13 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
29.82
长期交易:
879 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
5.38
预期回报:
8.43 USD
平均利润:
11.28 USD
平均损失:
-23.47 USD
最大连续失误:
7 (-210.37 USD)
最大连续亏损:
-248.50 USD (3)
每月增长:
5.75%
年度预测:
69.76%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
248.50 USD (3.87%)
相对跌幅:
结余:
5.52% (248.50 USD)
净值:
36.89% (1 548.99 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 633
XAGUSD 241
GBPAUD 4
EURNZD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 4.4K
XAGUSD 2.9K
GBPAUD 85
EURNZD 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 2.8M
XAGUSD 34K
GBPAUD 3.3K
EURNZD 310
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +158.88 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 93
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +437.85 USD
最大连续亏损: -210.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
1.23 × 64
FPMarketsSC-Live3
1.75 × 20
Axi-US06-Live
2.94 × 16
VantageInternational-Live 11
5.75 × 4
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
没有评论
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 08:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 00:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
