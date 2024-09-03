- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
879
盈利交易:
807 (91.80%)
亏损交易:
72 (8.19%)
最好交易:
158.88 USD
最差交易:
-114.00 USD
毛利:
9 098.99 USD (3 513 773 pips)
毛利亏损:
-1 689.95 USD (684 703 pips)
最大连续赢利:
130 (437.85 USD)
最大连续盈利:
1 386.15 USD (93)
夏普比率:
0.43
交易活动:
36.27%
最大入金加载:
4.48%
最近交易:
13 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
29.82
长期交易:
879 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
5.38
预期回报:
8.43 USD
平均利润:
11.28 USD
平均损失:
-23.47 USD
最大连续失误:
7 (-210.37 USD)
最大连续亏损:
-248.50 USD (3)
每月增长:
5.75%
年度预测:
69.76%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
248.50 USD (3.87%)
相对跌幅:
结余:
5.52% (248.50 USD)
净值:
36.89% (1 548.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|633
|XAGUSD
|241
|GBPAUD
|4
|EURNZD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.4K
|XAGUSD
|2.9K
|GBPAUD
|85
|EURNZD
|7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.8M
|XAGUSD
|34K
|GBPAUD
|3.3K
|EURNZD
|310
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +158.88 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 93
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +437.85 USD
最大连续亏损: -210.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|1.23 × 64
|
FPMarketsSC-Live3
|1.75 × 20
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Live 11
|5.75 × 4
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月33 USD
442%
1
385
USD
USD
4.4K
USD
USD
67
96%
879
91%
36%
5.38
8.43
USD
USD
37%
1:500