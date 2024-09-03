A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMCapitalVC-LIVE3 0.00 × 1 GMI-Live12 0.00 × 1 Coinexx-Demo 0.00 × 1 RoboForex-ECN-3 1.23 × 64 FPMarketsSC-Live3 1.75 × 20 Axi-US06-Live 2.94 × 16 VantageInternational-Live 11 5.75 × 4 Exness-Real16 7.58 × 175 Exness-Real29 9.22 × 202 Exness-Real4 20.80 × 5 Exness-Real 26.55 × 449 Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou