Negociações:
879
Negociações com lucro:
807 (91.80%)
Negociações com perda:
72 (8.19%)
Melhor negociação:
158.88 USD
Pior negociação:
-114.00 USD
Lucro bruto:
9 098.99 USD (3 513 773 pips)
Perda bruta:
-1 689.95 USD (684 703 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
130 (437.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 386.15 USD (93)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
36.27%
Depósito máximo carregado:
4.48%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
29.82
Negociações longas:
879 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
5.38
Valor esperado:
8.43 USD
Lucro médio:
11.28 USD
Perda média:
-23.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-210.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-248.50 USD (3)
Crescimento mensal:
5.75%
Previsão anual:
69.76%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
248.50 USD (3.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.52% (248.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.89% (1 548.99 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|633
|XAGUSD
|241
|GBPAUD
|4
|EURNZD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.4K
|XAGUSD
|2.9K
|GBPAUD
|85
|EURNZD
|7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.8M
|XAGUSD
|34K
|GBPAUD
|3.3K
|EURNZD
|310
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +158.88 USD
Pior negociação: -114 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 93
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +437.85 USD
Máxima perda consecutiva: -210.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|1.23 × 64
|
FPMarketsSC-Live3
|1.75 × 20
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Live 11
|5.75 × 4
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
