SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Kawel Group 4
Andri Yanto

Kawel Group 4

Andri Yanto
0 comentários
Confiabilidade
67 semanas
1 / 385 USD
Copiar por 33 USD por mês
crescimento desde 2024 442%
Exness-Real33
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
879
Negociações com lucro:
807 (91.80%)
Negociações com perda:
72 (8.19%)
Melhor negociação:
158.88 USD
Pior negociação:
-114.00 USD
Lucro bruto:
9 098.99 USD (3 513 773 pips)
Perda bruta:
-1 689.95 USD (684 703 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
130 (437.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 386.15 USD (93)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
36.27%
Depósito máximo carregado:
4.48%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
29.82
Negociações longas:
879 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
5.38
Valor esperado:
8.43 USD
Lucro médio:
11.28 USD
Perda média:
-23.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-210.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-248.50 USD (3)
Crescimento mensal:
5.75%
Previsão anual:
69.76%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
248.50 USD (3.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.52% (248.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.89% (1 548.99 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 633
XAGUSD 241
GBPAUD 4
EURNZD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4.4K
XAGUSD 2.9K
GBPAUD 85
EURNZD 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 2.8M
XAGUSD 34K
GBPAUD 3.3K
EURNZD 310
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +158.88 USD
Pior negociação: -114 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 93
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +437.85 USD
Máxima perda consecutiva: -210.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
1.23 × 64
FPMarketsSC-Live3
1.75 × 20
Axi-US06-Live
2.94 × 16
VantageInternational-Live 11
5.75 × 4
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
Sem comentários
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 08:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 00:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.