- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
169
Profit Trade:
162 (95.85%)
Loss Trade:
7 (4.14%)
Best Trade:
143.50 USD
Worst Trade:
-66.00 USD
Profitto lordo:
3 128.18 USD (858 003 pips)
Perdita lorda:
-298.63 USD (71 939 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (637.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
663.62 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
24.89%
Massimo carico di deposito:
2.36%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
22.77
Long Trade:
169 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
10.48
Profitto previsto:
16.74 USD
Profitto medio:
19.31 USD
Perdita media:
-42.66 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-124.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-124.29 USD (2)
Crescita mensile:
5.66%
Previsione annuale:
68.67%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
124.29 USD (2.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.80% (124.29 USD)
Per equità:
23.31% (1 007.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|XAGUSD
|77
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|XAGUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|773K
|XAGUSD
|13K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +143.50 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +637.05 USD
Massima perdita consecutiva: -124.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Axiory-Live
|1.30 × 20
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
37USD al mese
95%
1
29
USD
USD
4.2K
USD
USD
34
95%
169
95%
25%
10.47
16.74
USD
USD
23%
1:500