- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
879
Прибыльных трейдов:
807 (91.80%)
Убыточных трейдов:
72 (8.19%)
Лучший трейд:
158.88 USD
Худший трейд:
-114.00 USD
Общая прибыль:
9 098.99 USD (3 513 773 pips)
Общий убыток:
-1 689.95 USD (684 703 pips)
Макс. серия выигрышей:
130 (437.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 386.15 USD (93)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
36.27%
Макс. загрузка депозита:
4.48%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
29.82
Длинных трейдов:
879 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.38
Мат. ожидание:
8.43 USD
Средняя прибыль:
11.28 USD
Средний убыток:
-23.47 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-210.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-248.50 USD (3)
Прирост в месяц:
5.75%
Годовой прогноз:
69.76%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
248.50 USD (3.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.52% (248.50 USD)
По эквити:
36.89% (1 548.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|633
|XAGUSD
|241
|GBPAUD
|4
|EURNZD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.4K
|XAGUSD
|2.9K
|GBPAUD
|85
|EURNZD
|7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.8M
|XAGUSD
|34K
|GBPAUD
|3.3K
|EURNZD
|310
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +158.88 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 93
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +437.85 USD
Макс. убыток в серии: -210.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|1.23 × 64
|
FPMarketsSC-Live3
|1.75 × 20
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Live 11
|5.75 × 4
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
33 USD в месяц
442%
1
385
USD
USD
4.4K
USD
USD
67
96%
879
91%
36%
5.38
8.43
USD
USD
37%
1:500