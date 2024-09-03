СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Kawel Group 4
Andri Yanto

Kawel Group 4

Andri Yanto
0 отзывов
Надежность
67 недель
1 / 385 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2024 442%
Exness-Real33
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
879
Прибыльных трейдов:
807 (91.80%)
Убыточных трейдов:
72 (8.19%)
Лучший трейд:
158.88 USD
Худший трейд:
-114.00 USD
Общая прибыль:
9 098.99 USD (3 513 773 pips)
Общий убыток:
-1 689.95 USD (684 703 pips)
Макс. серия выигрышей:
130 (437.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 386.15 USD (93)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
36.27%
Макс. загрузка депозита:
4.48%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
29.82
Длинных трейдов:
879 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.38
Мат. ожидание:
8.43 USD
Средняя прибыль:
11.28 USD
Средний убыток:
-23.47 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-210.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-248.50 USD (3)
Прирост в месяц:
5.75%
Годовой прогноз:
69.76%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
248.50 USD (3.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.52% (248.50 USD)
По эквити:
36.89% (1 548.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 633
XAGUSD 241
GBPAUD 4
EURNZD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.4K
XAGUSD 2.9K
GBPAUD 85
EURNZD 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.8M
XAGUSD 34K
GBPAUD 3.3K
EURNZD 310
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +158.88 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 93
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +437.85 USD
Макс. убыток в серии: -210.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
1.23 × 64
FPMarketsSC-Live3
1.75 × 20
Axi-US06-Live
2.94 × 16
VantageInternational-Live 11
5.75 × 4
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
Нет отзывов
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 08:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 00:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Kawel Group 4
33 USD в месяц
442%
1
385
USD
4.4K
USD
67
96%
879
91%
36%
5.38
8.43
USD
37%
1:500
Копировать

