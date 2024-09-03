SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Kawel Group 4
Andri Yanto

Kawel Group 4

Andri Yanto
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
1 / 387 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 343%
Exness-Real33
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
765
Kârla kapanan işlemler:
703 (91.89%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (8.10%)
En iyi işlem:
158.88 USD
En kötü işlem:
-114.00 USD
Brüt kâr:
8 001.75 USD (3 264 245 pips)
Brüt zarar:
-1 460.68 USD (646 844 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
130 (437.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 386.15 USD (93)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
38.52%
Maks. mevduat yükü:
4.48%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
26.32
Alış işlemleri:
765 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.48
Beklenen getiri:
8.55 USD
Ortalama kâr:
11.38 USD
Ortalama zarar:
-23.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-210.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-248.50 USD (3)
Aylık büyüme:
8.99%
Yıllık tahmin:
112.76%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
248.50 USD (3.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.52% (248.50 USD)
Varlığa göre:
36.89% (1 548.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 551
XAGUSD 214
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4K
XAGUSD 2.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.6M
XAGUSD 30K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +158.88 USD
En kötü işlem: -114 USD
Maksimum ardışık kazanç: 93
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +437.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -210.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMI-Live12
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.06 × 16
FPMarketsSC-Live3
1.75 × 20
Axi-US06-Live
2.94 × 16
VantageInternational-Live 11
5.75 × 4
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.13 18:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Kawel Group 4
Ayda 33 USD
343%
1
387
USD
4.3K
USD
56
96%
765
91%
39%
5.47
8.55
USD
37%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.