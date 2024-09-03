- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
765
Kârla kapanan işlemler:
703 (91.89%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (8.10%)
En iyi işlem:
158.88 USD
En kötü işlem:
-114.00 USD
Brüt kâr:
8 001.75 USD (3 264 245 pips)
Brüt zarar:
-1 460.68 USD (646 844 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
130 (437.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 386.15 USD (93)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
38.52%
Maks. mevduat yükü:
4.48%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
26.32
Alış işlemleri:
765 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.48
Beklenen getiri:
8.55 USD
Ortalama kâr:
11.38 USD
Ortalama zarar:
-23.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-210.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-248.50 USD (3)
Aylık büyüme:
8.99%
Yıllık tahmin:
112.76%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
248.50 USD (3.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.52% (248.50 USD)
Varlığa göre:
36.89% (1 548.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|551
|XAGUSD
|214
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4K
|XAGUSD
|2.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.6M
|XAGUSD
|30K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +158.88 USD
En kötü işlem: -114 USD
Maksimum ardışık kazanç: 93
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +437.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -210.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.06 × 16
|
FPMarketsSC-Live3
|1.75 × 20
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Live 11
|5.75 × 4
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
343%
1
387
USD
USD
4.3K
USD
USD
56
96%
765
91%
39%
5.47
8.55
USD
USD
37%
1:500