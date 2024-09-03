- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
879
Gewinntrades:
807 (91.80%)
Verlusttrades:
72 (8.19%)
Bester Trade:
158.88 USD
Schlechtester Trade:
-114.00 USD
Bruttoprofit:
9 098.99 USD (3 513 773 pips)
Bruttoverlust:
-1 689.95 USD (684 703 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
130 (437.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 386.15 USD (93)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading-Aktivität:
36.27%
Max deposit load:
4.48%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
29.82
Long-Positionen:
879 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
5.38
Mathematische Gewinnerwartung:
8.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-210.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-248.50 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.45%
Jahresprognose:
66.09%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
248.50 USD (3.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.52% (248.50 USD)
Kapital:
36.89% (1 548.99 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|633
|XAGUSD
|241
|GBPAUD
|4
|EURNZD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.4K
|XAGUSD
|2.9K
|GBPAUD
|85
|EURNZD
|7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.8M
|XAGUSD
|34K
|GBPAUD
|3.3K
|EURNZD
|310
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +158.88 USD
Schlechtester Trade: -114 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 93
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +437.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -210.37 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real33" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|1.23 × 64
|
FPMarketsSC-Live3
|1.75 × 20
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Live 11
|5.75 × 4
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
33 USD pro Monat
442%
1
385
USD
USD
4.4K
USD
USD
67
96%
879
91%
36%
5.38
8.43
USD
USD
37%
1:500