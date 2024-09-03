SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Kawel Group 4
Andri Yanto

Kawel Group 4

Andri Yanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
67 Wochen
1 / 385 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 442%
Exness-Real33
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
879
Gewinntrades:
807 (91.80%)
Verlusttrades:
72 (8.19%)
Bester Trade:
158.88 USD
Schlechtester Trade:
-114.00 USD
Bruttoprofit:
9 098.99 USD (3 513 773 pips)
Bruttoverlust:
-1 689.95 USD (684 703 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
130 (437.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 386.15 USD (93)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading-Aktivität:
36.27%
Max deposit load:
4.48%
Letzter Trade:
17 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
29.82
Long-Positionen:
879 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
5.38
Mathematische Gewinnerwartung:
8.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-210.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-248.50 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.45%
Jahresprognose:
66.09%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
248.50 USD (3.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.52% (248.50 USD)
Kapital:
36.89% (1 548.99 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 633
XAGUSD 241
GBPAUD 4
EURNZD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.4K
XAGUSD 2.9K
GBPAUD 85
EURNZD 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 2.8M
XAGUSD 34K
GBPAUD 3.3K
EURNZD 310
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +158.88 USD
Schlechtester Trade: -114 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 93
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +437.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -210.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real33" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
1.23 × 64
FPMarketsSC-Live3
1.75 × 20
Axi-US06-Live
2.94 × 16
VantageInternational-Live 11
5.75 × 4
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
Keine Bewertungen
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 08:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 00:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.