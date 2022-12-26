- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 214
Profit Trade:
937 (77.18%)
Loss Trade:
277 (22.82%)
Best Trade:
130.55 USD
Worst Trade:
-24.08 USD
Profitto lordo:
1 139.52 USD (127 274 pips)
Perdita lorda:
-463.50 USD (124 279 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (3.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.07 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
62.34%
Massimo carico di deposito:
72.73%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.63
Long Trade:
554 (45.63%)
Short Trade:
660 (54.37%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
0.56 USD
Profitto medio:
1.22 USD
Perdita media:
-1.67 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-78.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.32 USD (6)
Crescita mensile:
1.36%
Previsione annuale:
18.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.20 USD
Massimale:
78.32 USD (7.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.60% (78.32 USD)
Per equità:
45.69% (215.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|1214
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDc
|676
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDc
|3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +130.55 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3.57 USD
Massima perdita consecutiva: -78.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
