- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
873
Profit Trade:
711 (81.44%)
Loss Trade:
162 (18.56%)
Best Trade:
660.88 USD
Worst Trade:
-1 315.92 USD
Profitto lordo:
9 331.04 USD (133 817 pips)
Perdita lorda:
-4 088.91 USD (93 352 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (1 837.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 837.85 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
97.06%
Massimo carico di deposito:
51.15%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.98
Long Trade:
503 (57.62%)
Short Trade:
370 (42.38%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
6.00 USD
Profitto medio:
13.12 USD
Perdita media:
-25.24 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-593.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 315.92 USD (1)
Crescita mensile:
3.78%
Previsione annuale:
45.92%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.34 USD
Massimale:
1 315.92 USD (26.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.89% (1 315.92 USD)
Per equità:
54.51% (2 014.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADc
|837
|EURUSDc
|35
|GBPUSDc
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADc
|5.2K
|EURUSDc
|86
|GBPUSDc
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADc
|34K
|EURUSDc
|6.8K
|GBPUSDc
|-199
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +660.88 USD
Worst Trade: -1 316 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 837.85 USD
Massima perdita consecutiva: -593.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
