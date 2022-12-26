SegnaliSezioni
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO v2 66108615

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
148 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 264%
HFMarketsSV-Live Server 7
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
873
Profit Trade:
711 (81.44%)
Loss Trade:
162 (18.56%)
Best Trade:
660.88 USD
Worst Trade:
-1 315.92 USD
Profitto lordo:
9 331.04 USD (133 817 pips)
Perdita lorda:
-4 088.91 USD (93 352 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (1 837.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 837.85 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
97.06%
Massimo carico di deposito:
51.15%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.98
Long Trade:
503 (57.62%)
Short Trade:
370 (42.38%)
Fattore di profitto:
2.28
Profitto previsto:
6.00 USD
Profitto medio:
13.12 USD
Perdita media:
-25.24 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-593.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 315.92 USD (1)
Crescita mensile:
3.78%
Previsione annuale:
45.92%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.34 USD
Massimale:
1 315.92 USD (26.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.89% (1 315.92 USD)
Per equità:
54.51% (2 014.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADc 837
EURUSDc 35
GBPUSDc 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADc 5.2K
EURUSDc 86
GBPUSDc 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADc 34K
EURUSDc 6.8K
GBPUSDc -199
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +660.88 USD
Worst Trade: -1 316 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 837.85 USD
Massima perdita consecutiva: -593.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 01:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.01 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 04:01
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 03:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
