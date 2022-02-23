- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 919
Profit Trade:
1 378 (71.80%)
Loss Trade:
541 (28.19%)
Best Trade:
1 025.82 USD
Worst Trade:
-383.05 USD
Profitto lordo:
14 283.05 USD (235 437 pips)
Perdita lorda:
-6 131.69 USD (207 392 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (22.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 611.08 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
58.75%
Massimo carico di deposito:
37.47%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.64
Long Trade:
902 (47.00%)
Short Trade:
1 017 (53.00%)
Fattore di profitto:
2.33
Profitto previsto:
4.25 USD
Profitto medio:
10.37 USD
Perdita media:
-11.33 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-172.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 066.30 USD (4)
Crescita mensile:
1.21%
Previsione annuale:
16.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.52 USD
Massimale:
1 066.30 USD (14.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.51% (1 066.30 USD)
Per equità:
50.22% (793.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1424
|AUDUSDmicro
|495
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDmicro
|6.9K
|AUDUSDmicro
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDmicro
|21K
|AUDUSDmicro
|6.9K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 025.82 USD
Worst Trade: -383 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.60 USD
Massima perdita consecutiva: -172.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
214%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
207
100%
1 919
71%
59%
2.32
4.25
USD
USD
50%
1:500