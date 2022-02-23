SegnaliSezioni
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 16186003

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
207 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 214%
XMGlobal-Real 16
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 919
Profit Trade:
1 378 (71.80%)
Loss Trade:
541 (28.19%)
Best Trade:
1 025.82 USD
Worst Trade:
-383.05 USD
Profitto lordo:
14 283.05 USD (235 437 pips)
Perdita lorda:
-6 131.69 USD (207 392 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (22.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 611.08 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
58.75%
Massimo carico di deposito:
37.47%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.64
Long Trade:
902 (47.00%)
Short Trade:
1 017 (53.00%)
Fattore di profitto:
2.33
Profitto previsto:
4.25 USD
Profitto medio:
10.37 USD
Perdita media:
-11.33 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-172.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 066.30 USD (4)
Crescita mensile:
1.21%
Previsione annuale:
16.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.52 USD
Massimale:
1 066.30 USD (14.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.51% (1 066.30 USD)
Per equità:
50.22% (793.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDmicro 1424
AUDUSDmicro 495
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDmicro 6.9K
AUDUSDmicro 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDmicro 21K
AUDUSDmicro 6.9K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 025.82 USD
Worst Trade: -383 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.60 USD
Massima perdita consecutiva: -172.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/


Non ci sono recensioni
2025.04.25 04:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 11:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 14:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 21:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 18:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 17:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 03:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.08.13 14:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.11 12:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.02 15:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.02 10:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.01 09:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
