Valute / ARCC
ARCC: Ares Capital Corporation - Closed End Fund

21.56 USD 0.14 (0.65%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARCC ha avuto una variazione del 0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.26 e ad un massimo di 21.64.

Segui le dinamiche di Ares Capital Corporation - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
21.26 21.64
Intervallo Annuale
18.26 23.84
Chiusura Precedente
21.42
Apertura
21.45
Bid
21.56
Ask
21.86
Minimo
21.26
Massimo
21.64
Volume
7.762 K
Variazione giornaliera
0.65%
Variazione Mensile
-3.23%
Variazione Semestrale
-2.53%
Variazione Annuale
3.11%
20 settembre, sabato