ARCC: Ares Capital Corporation - Closed End Fund
21.56 USD 0.14 (0.65%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ARCC ha avuto una variazione del 0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.26 e ad un massimo di 21.64.
Segui le dinamiche di Ares Capital Corporation - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ARCC News
Intervallo Giornaliero
21.26 21.64
Intervallo Annuale
18.26 23.84
- Chiusura Precedente
- 21.42
- Apertura
- 21.45
- Bid
- 21.56
- Ask
- 21.86
- Minimo
- 21.26
- Massimo
- 21.64
- Volume
- 7.762 K
- Variazione giornaliera
- 0.65%
- Variazione Mensile
- -3.23%
- Variazione Semestrale
- -2.53%
- Variazione Annuale
- 3.11%
20 settembre, sabato