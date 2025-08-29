Währungen / ARCC
ARCC: Ares Capital Corporation - Closed End Fund
21.42 USD 0.33 (1.56%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARCC hat sich für heute um 1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.95 bis zu einem Hoch von 21.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ares Capital Corporation - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ARCC News
Tagesspanne
20.95 21.45
Jahresspanne
18.26 23.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.09
- Eröffnung
- 21.06
- Bid
- 21.42
- Ask
- 21.72
- Tief
- 20.95
- Hoch
- 21.45
- Volumen
- 8.727 K
- Tagesänderung
- 1.56%
- Monatsänderung
- -3.86%
- 6-Monatsänderung
- -3.16%
- Jahresänderung
- 2.44%
