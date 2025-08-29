KurseKategorien
Währungen / ARCC
Zurück zum Aktien

ARCC: Ares Capital Corporation - Closed End Fund

21.42 USD 0.33 (1.56%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARCC hat sich für heute um 1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.95 bis zu einem Hoch von 21.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ares Capital Corporation - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARCC News

Tagesspanne
20.95 21.45
Jahresspanne
18.26 23.84
Vorheriger Schlusskurs
21.09
Eröffnung
21.06
Bid
21.42
Ask
21.72
Tief
20.95
Hoch
21.45
Volumen
8.727 K
Tagesänderung
1.56%
Monatsänderung
-3.86%
6-Monatsänderung
-3.16%
Jahresänderung
2.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K