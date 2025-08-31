통화 / ARCC
ARCC: Ares Capital Corporation - Closed End Fund
21.56 USD 0.14 (0.65%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARCC 환율이 오늘 0.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.26이고 고가는 21.64이었습니다.
Ares Capital Corporation - Closed End Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
21.26 21.64
년간 변동
18.26 23.84
- 이전 종가
- 21.42
- 시가
- 21.45
- Bid
- 21.56
- Ask
- 21.86
- 저가
- 21.26
- 고가
- 21.64
- 볼륨
- 7.762 K
- 일일 변동
- 0.65%
- 월 변동
- -3.23%
- 6개월 변동
- -2.53%
- 년간 변동율
- 3.11%
