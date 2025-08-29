Divisas / ARCC
ARCC: Ares Capital Corporation - Closed End Fund
21.09 USD 0.07 (0.33%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARCC de hoy ha cambiado un -0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.05, mientras que el máximo ha alcanzado 21.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ares Capital Corporation - Closed End Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
21.05 21.39
Rango anual
18.26 23.84
- Cierres anteriores
- 21.16
- Open
- 21.05
- Bid
- 21.09
- Ask
- 21.39
- Low
- 21.05
- High
- 21.39
- Volumen
- 8.184 K
- Cambio diario
- -0.33%
- Cambio mensual
- -5.34%
- Cambio a 6 meses
- -4.66%
- Cambio anual
- 0.86%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B