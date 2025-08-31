Devises / ARCC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ARCC: Ares Capital Corporation - Closed End Fund
21.56 USD 0.14 (0.65%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ARCC a changé de 0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.26 et à un maximum de 21.64.
Suivez la dynamique Ares Capital Corporation - Closed End Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARCC Nouvelles
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- FSK KKR Capital Stock: A Dividend Cut May Be Closer Than I Anticipated (NYSE:FSK)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Ares Capital (ARCC) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Are You Falling For These 3 BDC Dividend Myths?
- BDC Weekly Review: BDCs Busy Bringing Bonds To Market
- Capital Southwest: My Favorite 11% Yield On The Market (NASDAQ:CSWC)
- 3 Dividend Stocks That Pay Me $2,000 Each Month
- Dare I Say It, Ares Capital Is About To Cut Its Dividend (NASDAQ:ARCC)
- BDC Investing: A Comprehensive Guide For Investors
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Ares Capital (ARCC): Should You Buy?
- The Worst Setup For BDCs In Years
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- Is Ares Capital Stock a Buy Now?
- Ares Capital (ARCC) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Investors Heavily Search Ares Capital Corporation (ARCC): Here is What You Need to Know
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Sixth Street Specialty Lending: Strength Amid Headwinds And The Premium Reflects That
- 3 Best Dividend Stocks to Buy Now, According to Analysts, 9/7/2025 - TipRanks.com
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Ares Capital prices $650 million notes offering at 5.1% due 2031
- How To Strategically Build A Globally Diversified $75,000 Dividend Portfolio
Range quotidien
21.26 21.64
Range Annuel
18.26 23.84
- Clôture Précédente
- 21.42
- Ouverture
- 21.45
- Bid
- 21.56
- Ask
- 21.86
- Plus Bas
- 21.26
- Plus Haut
- 21.64
- Volume
- 7.762 K
- Changement quotidien
- 0.65%
- Changement Mensuel
- -3.23%
- Changement à 6 Mois
- -2.53%
- Changement Annuel
- 3.11%
20 septembre, samedi