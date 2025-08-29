Валюты / ARCC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ARCC: Ares Capital Corporation - Closed End Fund
21.16 USD 0.15 (0.70%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARCC за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.02, а максимальная — 21.32.
Следите за динамикой Ares Capital Corporation - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ARCC
- Ares Capital (ARCC) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Are You Falling For These 3 BDC Dividend Myths?
- BDC Weekly Review: BDCs Busy Bringing Bonds To Market
- Capital Southwest: My Favorite 11% Yield On The Market (NASDAQ:CSWC)
- 3 Dividend Stocks That Pay Me $2,000 Each Month
- Dare I Say It, Ares Capital Is About To Cut Its Dividend (NASDAQ:ARCC)
- BDC Investing: A Comprehensive Guide For Investors
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Ares Capital (ARCC): Should You Buy?
- The Worst Setup For BDCs In Years
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- Is Ares Capital Stock a Buy Now?
- Ares Capital (ARCC) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Investors Heavily Search Ares Capital Corporation (ARCC): Here is What You Need to Know
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Sixth Street Specialty Lending: Strength Amid Headwinds And The Premium Reflects That
- 3 Best Dividend Stocks to Buy Now, According to Analysts, 9/7/2025 - TipRanks.com
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Ares Capital prices $650 million notes offering at 5.1% due 2031
- How To Strategically Build A Globally Diversified $75,000 Dividend Portfolio
- 1 BDC For 10% Yield Protection, 1 For Alpha
- Ares Capital Corporation (ARCC) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- 2 BDCs That Should Navigate The Dividend Cutting Spree That Could Be Coming
Дневной диапазон
21.02 21.32
Годовой диапазон
18.26 23.84
- Предыдущее закрытие
- 21.31
- Open
- 21.28
- Bid
- 21.16
- Ask
- 21.46
- Low
- 21.02
- High
- 21.32
- Объем
- 9.329 K
- Дневное изменение
- -0.70%
- Месячное изменение
- -5.03%
- 6-месячное изменение
- -4.34%
- Годовое изменение
- 1.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.