Moedas / ARCC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ARCC: Ares Capital Corporation - Closed End Fund
21.17 USD 0.08 (0.38%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARCC para hoje mudou para 0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.95 e o mais alto foi 21.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Ares Capital Corporation - Closed End Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARCC Notícias
- FSK KKR Capital Stock: A Dividend Cut May Be Closer Than I Anticipated (NYSE:FSK)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Ares Capital (ARCC) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Are You Falling For These 3 BDC Dividend Myths?
- BDC Weekly Review: BDCs Busy Bringing Bonds To Market
- Capital Southwest: My Favorite 11% Yield On The Market (NASDAQ:CSWC)
- 3 Dividend Stocks That Pay Me $2,000 Each Month
- Dare I Say It, Ares Capital Is About To Cut Its Dividend (NASDAQ:ARCC)
- BDC Investing: A Comprehensive Guide For Investors
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Ares Capital (ARCC): Should You Buy?
- The Worst Setup For BDCs In Years
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- Is Ares Capital Stock a Buy Now?
- Ares Capital (ARCC) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Investors Heavily Search Ares Capital Corporation (ARCC): Here is What You Need to Know
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Sixth Street Specialty Lending: Strength Amid Headwinds And The Premium Reflects That
- 3 Best Dividend Stocks to Buy Now, According to Analysts, 9/7/2025 - TipRanks.com
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Ares Capital prices $650 million notes offering at 5.1% due 2031
- How To Strategically Build A Globally Diversified $75,000 Dividend Portfolio
- 1 BDC For 10% Yield Protection, 1 For Alpha
Faixa diária
20.95 21.21
Faixa anual
18.26 23.84
- Fechamento anterior
- 21.09
- Open
- 21.06
- Bid
- 21.17
- Ask
- 21.47
- Low
- 20.95
- High
- 21.21
- Volume
- 782
- Mudança diária
- 0.38%
- Mudança mensal
- -4.98%
- Mudança de 6 meses
- -4.29%
- Mudança anual
- 1.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh